Serie A, l'Inter non si ferma: va sotto e poi vince 4-2 con la Roma

Serie A, l'Inter non si ferma: va sotto e poi vince 4-2 con la Roma

L'Inter vince 4-2 in casa della Roma all'Olimpico: i nerazzurri calano il poker nel secondo tempo contro i giallorossi

L’Inter vince 4-2 di rabbia e orgoglio in casa di una buona Roma. Ai giallorossi non basta un super primo tempo, per De Rossi è il primo ko. Apre Acerbi, poi la rimonta giallorossa con Mancini e El Shaarawy, ma nella ripresa arriva il ribaltone con Thuram, l’autogol di Angelino e Bastoni. Nerazzurri a +7 sulla Juventus a parità di partite.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy. A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa.Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez. Allenatore: Massimiliano Farris.

Primo tempo

I giallorossi partono fortissimo schiacciando l’Inter di Inzaghi e sorprendendola nell’attaggiamento. Il vantaggio però arriva con il gol di Acerbi che porta avanti l’Inter. Pochi minuti più tardi Mancini insacca di testa il gol del pareggio, ma a fine primo tempo arriva anche il ribaltone della Roma di De Rossi con la rete da El Shaarawy che porta le squadre a riposo sul 2-1.

Il secondo tempo

Nella ripresa l‘Inter esce fuori con il carattere da squadrona e trova subito il pareggio con Thuram. Poi l’autogol di Angelino e la rete nel finale di Bastoni completano l’opera e siglano il 4-2 finale.