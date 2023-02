Serracchiani su Donzelli: "Sue parole di una violenza inaudita. Meloni non pu...

Ospite a Piazzapulita da Corrado Formigli, Debora Serracchiani ha speso parole durissime su Donzelli: "Meloni? Non può fare finta di niente"

Continua a tenere banco il caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

Questa volta a parlarne è stata la capogruppo dei dem alla Camera Debora Serracchiani nel corso della puntata di Piazzapulita del 2 febbraio. In particolare la deputata del PD su Giovanni Donzelli ha dichiarato senza mezzi termini: “Le parole di Donzelli di una violenza inaudita, la Meloni non può far finta di niente”.