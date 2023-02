Dritto e Rovescio, Meloni è ferma su Cospito: "Lo Stato non tratta con mafia e terrorismo"

Nella puntata di Dritto e Rovescio del 2 febbraio, Giorgia Meloni ha preso parte come ospite.

Il presidente del Consiglio, nel corso della sua lunga riflessione ha portato avanti una linea dura e rigorosa nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito. Il premier Meloni non è arretrata di un passo e ha dichiarato: “Lo Stato non tratta con la mafia e non tratta con il terrorismo. Sul tema mi ha colpito il silenzio di fronte alle minacce ricevute”.

Dritto e rovescio, Giorgia Meloni parla di Alfredo Cospito: “Non stiamo parlando di una vittima”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel spiegare la situazione in cui si trova Alfredo Cospito ha dichiarato: “Penso che bisogna fare un po’ di chiarezza. Chi è Alfredo Cospito? È un anarchico, in carcere perché condannato per il reato di strage e perché tra le altre cose ha sparato alle gambe di un dirigente di Ansaldo nucleare. Cospito finisce al 41 bis perché durante la detenzione mandava o trovava il modo di fare arrivare messaggi agli anarchici che erano fuori dicendo ‘continuate la lotta, organizzatevi’”.

Ha poi aggiunto: “Dal 41 bis fa lo sciopero della fame perché rifiuta l’istituto, nel ‘91 già decise di fare lo sciopero della fame e fu graziato, non stiamo quindi parlando di una vittima, forse ritiene che rifare lo sciopero della fame potrebbe avere gli stessi effetti”. Infine ha osservato: “Gli anarchici di vario genere in tutta Europa cominciano a minacciare lo Stato italiano, ad avviare una battaglia contro lo Stato, in forza della quale sono saltate in aria auto di nostri diplomatici, di persone che lavorano per lo Stato.

Lo Stato deve indietreggiare o no nel momento in cui è minacciato da gente che dice ‘se non togliete il 41 bis, se non togliete Cospito dal 41 bis noi vi facciamo saltare in aria’?”.