Sessione di dicembre del Parlamento europeo: focus su diritti umani e difesa

Dal 15 al 18 dicembre, il Parlamento europeo si riunisce a Strasburgo per la sua sessione plenaria finale dell’anno. Durante questo incontro, i membri affronteranno una serie di temi critici che riguardano la sicurezza, i diritti umani e le politiche ambientali, tra i quali spiccano le tensioni geopolitiche in corso.

Premiazione del Premio Sakharov

Uno degli eventi più significativi di questa sessione sarà la consegna del Premio Sakharov, che rappresenta il massimo riconoscimento dell’Unione europea per il lavoro a favore dei diritti umani. La presidente Roberta Metsola conferirà il premio a Andrzej Poczobut dalla Bielorussia e a Mzia Amaglobeli dalla Georgia. Entrambi i giornalisti sono stati incarcerati per il loro impegno nella difesa della libertà di espressione e della democrazia nei loro paesi.

Riflettori sulla sicurezza e difesa europea

In un contesto globale caratterizzato da tensioni crescenti, l’Unione europea sta attuando il piano ReArm Europe, mirato a riorientare le risorse di bilancio verso la difesa. Durante la sessione, i membri discuteranno l’adozione di un accordo provvisorio che modifica cinque regolamenti relativi ai programmi di finanziamento della difesa. Queste modifiche ampliano il raggio d’azione del Fondo europeo per la difesa e del Programma digitale europeo, incrementando i finanziamenti per le tecnologie di difesa a doppio uso e per le infrastrutture.

Mobilità militare e implementazione della legge

Un aspetto cruciale per la sicurezza dell’Unione è la mobilità militare, che permette un rapido spostamento di truppe e mezzi. Martedì, il Parlamento esaminerà un rapporto congiunto delle commissioni competenti, chiedendo un budget significativamente aumentato per migliorare la mobilità militare, fondamentale per il supporto all’Ucraina e per la sicurezza dell’Europa orientale.

Condizionalità dello stato di diritto

Il Parlamento discuterà anche della regolamentazione sulla condizionalità dello stato di diritto, che consente all’Unione di sospendere i fondi ai membri che violano le norme fondamentali. Ad oggi, questo meccanismo è stato attivato solo una volta, contro l’Ungheria. Un rapporto in discussione mira a rendere più trasparente l’implementazione di questa regolamentazione, proponendo un portale pubblico per monitorare le violazioni.

Innovazione e agricoltura

Un altro tema di grande rilevanza è l’innovazione. Durante la sessione, il Parlamento prenderà in considerazione un accordo provvisorio riguardante un piano di licenza sui brevetti, progettato per facilitare l’uso rapido dei brevetti durante le crisi, mantenendo al contempo gli incentivi per l’innovazione.

Modifiche alla Politica Agricola Comune

Inoltre, si discuteranno modifiche alla Politica Agricola Comune (PAC) per semplificare i requisiti per gli agricoltori. Queste modifiche includeranno l’esenzione di alcune fattorie parzialmente certificate come biologiche da specifici requisiti e il supporto per lo sviluppo delle piccole aziende agricole. Si prevede che i membri siano incoraggiati a limitare i controlli annuali su ciascuna azienda agricola.

Diritti delle donne e salute riproduttiva

Infine, il Parlamento si concentrerà su una risoluzione riguardante l’iniziativa dei cittadini europei che chiede un sistema opt-in per garantire l’accesso a servizi di aborto sicuri e legali. La risoluzione sottolinea l’importanza di allineare le legislazioni nazionali con gli standard dei diritti umani internazionali e promuovere la salute e i diritti sessuali e riproduttivi.