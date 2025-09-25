Settembre d’oro sulla Costa degli Dei: lusso e mare senza fine

Il mare cristallino accarezza la costa, le spiagge si svuotano e l’aria profuma di agrumi e macchia mediterranea: settembre a Capo Vaticano è un invito a rallentare e a lasciarsi conquistare dalla bellezza autentica della Calabria.

Tra Tropea e Capo Vaticano, Baia del Sole Resort e Capovaticano Resort Thalasso Spa trasforma ogni soggiorno in un’esperienza di lusso totale, dove natura, benessere e Mediterraneo si intrecciano in un racconto sensoriale unico.

La giornata comincia con passeggiate lungo la sabbia dorata, il sole tiepido sulla pelle e il profumo della salsedine nell’aria. Poi il lusso diventa esperienza concreta: nella spa, i rituali di thalassoarmonia combinano fanghi, alghe e scrub ai cristalli di sale con la nobiltà della seta pura, la sericina, per illuminare la pelle e riequilibrare corpo e mente. Piscine di acqua marina riscaldata, idromassaggi, sauna e bagni turchi completano un percorso sensoriale immerso nella macchia mediterranea, tra aromi di rosmarino, bergamotto e agrumi.

Il gusto è altrettanto protagonista: nei ristoranti Mantineo, Stromboli e Strombolicchio ogni piatto celebra il territorio con ingredienti freschi e stagionali, reinterpretati con creatività, mentre la luce dorata del tramonto si riflette sulle acque del Tirreno, rendendo ogni cena un momento memorabile.

Settembre qui non è bassa stagione: è il momento perfetto per vivere il lusso senza folla, tra borghi silenziosi, mercatini locali, sentieri tra uliveti e castagneti e tramonti che rimangono impressi negli occhi. Il pacchetto “Fuga d’autunno” include pernottamento in camere con vista mare o giardino, colazioni gourmet, ingresso spa, servizio spiaggia premium e transfer dedicato, un invito a rallentare e lasciarsi conquistare dalla magia discreta ma irresistibile della Calabria.

In Costa degli Dei, l’autunno non è la fine dell’estate: è un settembre d’oro, un’esperienza di luce, mare e benessere che resta nel cuore.

www.baiadelsole.com – www.capovaticanoresort.it



