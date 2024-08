Anthony Lexa, diventata famosa per il ruolo di Abbi Montgomery in Sex Education, ha confessato sui social di avere una malattia “terribile“. A causa della diagnosi è stata costretta a lasciare Londra e tornare a casa dalla famiglia.

Con un video affidato a TikTok, Anthony Lexa ha confessato di avere una rara malattia della pelle. L’interprete di Abbi Montgomery in Sex Education è stata costretta a lasciare Londra, dove viveva, per tornare a casa dai genitori perché la patologia mina la sua indipendenza. Non riesce a fare più nulla da sola, deve indossare solo abiti in cotone e seta e ha il corpo, viso compreso, pieno di ferite. Anthony sta facendo i conti con le conseguenze di una “terribile” crisi di astinenza causata dall’interruzione dell’assunzione di steroidi topici (TSW).

Anthony Lexa, che ha anche iniziato a perdere i capelli, si è mostrata in video con evidenti ferite in viso. L’attrice di Sex Education ha raccontato:

La rara malattia contro cui sta combattendo si verifica quando il corpo, dipendente dalla crema steroidea, va in astinenza. Anthony ha ammesso che “è orribile da gestire” e che i suoi segni sono ben visibili intorno alle labbra, ma anche su torso, gambe e pancia.

Lexa teme che la “brutale” condizione della sua pelle possa farle contrarre un’infezione. Oltre a questo, Anthony ha paura di perdere la sua indipendenza. Ha dichiarato:

La Topical Steroid Withdrawal (TSW) si manifesta dopo l’interruzione dell’uso, per due o più settimane, di steroidi topici. I sintomi interessano l’epidermide e sono ben evidenti: arrossamento, sensazione di bruciore, prurito e desquamazione. La crisi di astinenza inizia dopo 7/10 giorni dalla sospensione della crema e può durare da un mese a più di un anno in base a diversi fattori.

@anthonylexa struggling but trying to stay strong. any words of encouragement are appreciated but try to keep the suggestions minimal as my life has become #tsw. thank you for 100k, i love you ❤️‍🩹 #topicalsteroidwithdrawal #eczema ♬ original sound – anthonylexa