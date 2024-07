Ida Platano è stata costretta a parlare della sua malattia sui social a causa delle offese che ha nuovamente ricevuto dagli hater. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata fin troppo buona.

Ida Platano contro gli hater per la malattia

Fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo come dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano non ha mai nascosto la sua malattia. Nelle ultime ore, è stata costretta a tornare sull’argomento perché alcuni stupidi hater l’hanno offesa senza mezzi termini. La vicenda, fortunatamente, non ha rovinato la sua vacanza in Liguria.

Le critiche a Ida Platano

Nelle scorse ore, Ida Platano ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in costume, al mare, mentre si gode qualche giorno di relax sulla costa ligure. L’ex tronista di Uomini e Donne è bella come sempre, ma gli hater l’hanno attaccata per un aspetto del suo corpo causato dalla malattia di cui soffre. Tra i commenti dei leoni da tastiera, postati da lei stessa sulle Stories, si legge: “Le caviglie zamponi le copre sempre“, oppure “Lei ha i caviglioni, le gambe sono tutte un pezzo“.

Ida Platano asfalta gli hater

Ida non si è fatta rovinare le vacanze dagli hater e ha replicato a tono:

“Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre. Soffro di una patologia e in tutti questi anni, il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi. Le gambe saranno sempre così… grosse“.

Platano 1 – leoni da tastiera 0. Gli odiatori seriali avranno imparato la lezione? Probabilmente no.