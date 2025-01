Nei giorni scorsi si è parlato tantissimo del presunto tradimento di Wanda Nara con Keita Balde quando la Nara stava ancora con Icardi. La showgirl argentina ha voluto così sfogarsi sui social con un lungo e durissimo post.

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Wanda Nara ha voluto fare un bilancio del suo 2024, l’anno della seconda separazione dal calciatore, ex Inter, Mauro Icardi. Nei giorni scorsi però lo stesso Icardi aveva accusato la Nara di averlo tradito con l’allora suo compagno di squadra all’Inter, ovvero Keita Balde, e di avere sempre avuto una seconda vita. Ma ecco lo sfogo di Wanda Nara:

Hanno cercato di sporcarmi con cose che non ho fatto, che non ho detto e che non sono andate come sono state raccontate. Ho sentito cose terribili sulla mia persona, mi è toccato togliere i telefoni ai miei figli, così che non vedano o sentano parlare di una persona che non sono.