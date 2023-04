Sgarbi, nuova candidatura a sindaco per il sottosegretario alla Cultura: correrà per il comune di Arpino

Sgarbi, nuova candidatura a sindaco per il sottosegretario alla Cultura: corr...

Dopo Sutri, Vittorio Sgarbi si appresta a cominciare una nuova avventura: ha presentato la sua candidatura come primo cittadino di Arpino.

Alla fitta agenda di incarichi portati avanti dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, presto potrebbe aggiungersene un altro. Il noto critico d’arte ha infatti presentato la sua candidatura per diventare sindaco di Arpino, comune di circa 6700 abitanti sito in provincia di Frosinone. Il comune laziale è anche noto per aver dato i natali al grande Cicerone.

Sgarbi si candida ad Arpino: quando verrà presentato l’annuncio

Sgarbi annuncerà formalmente la sua candidatura come primo cittadino di Arpino nella giornata di martedì 11 aprile in occasione della conferenza stampa che avrà luogo all’interno delle sale del Cavalier d’Arpino.

Stando a quanto è stato riportato da ANSA, Sgarbi si era reso disponibile a svolgere il ruolo di Assessore alla Cultura, rinunciando di fatto a candidarsi per un secondo mandato a Sutri, comune nel quale è stato eletto primo cittadino nel 2018. FI e FdI presenteranno come loro candidato, Matteo Amori. Il critico d’arte, prendendone atto, si è così tirato indietro: “Sarebbe una contraddizione enorme candidarmi nel momento in cui il Partito della Presidente del Consiglio di un Governo del quale io faccio parte decide di puntare su una persona diversa”.

Quali altri incarichi ricopre Vittorio Sgarbi

Oltre al ruolo di sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni e a quello di sindaco di Sutri, Sgarbi è impegnato anche in Lombardia dove è consigliere regionale. È inoltre commissario per le arti a Codogno, prosindaco di Urbino dal 2019 e presidente di enti quali il Mart di Trento, il Mag di Riva del Garda o ancora della Fondazione Ferrara Arte.