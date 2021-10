Shatner nello spazio, il razzo della missione Blue Origin è decollato con a bordo il Capitano Kirk

L’attore che ha interpretato capitano Kirk a Star Trek è entrato nei record: Shatner è l’uomo più anziano ad essere andato nello spazio.

William Shatner ha raggiunto lo spazio grazie alla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos (fondatore di Amazon ndr). Il lancio è avvenuto intorno alle 17 (ora italian) di mercoledì 17 ottobre 2021.

Blue Origin e il lancio nello spazio con William Shatner

L’attore 90enne ha fatto parte dell’equipaggio della New Shephard di Bezos. Il lancio è avvenuto dal Texas. Prima di partire l’uomo ha voluto rilasciare alcuni commenti. “Vivrò le cose che ho solo potuto recitare. Al ritorno voglio raccontarvi come mi sono sentito davvero quando ho visto le cose che abbiamo studiato solo in modo indiretto”, ha dichiarato Shatner prima di partire .

Blue Origin e il lancio nello spazio con William Shatner, al via la missione

Blue Origin è la società di voli spaziali che avrebbe ritardato di circa 30 minuti il volo. La partenza era prevista intorno alle 16,30 (ora italiana), tutto è invece ritardato di circa 30 minuti. Shatner è un famoso attore conosciuto per aver interpretato capitano Kirk nella saga di Star Trek.

Blue Origin e il lancio nello spazio con William Shatner, al via la missione: è record

Avendo raggiunto i 90 anni d’età è l’uomo più anziano a varcare il confine tra la terra e lo spazio.

Il volo è durato circa 11 minuti e ha permesso di restare in microquota per poco più di tre minuti. Non si tratta comunque dell’unico volo della Blue Origin. Tutto era previsto inizialmente per il 12 ottobre 2021, necessario il rinvio per la presenza di alcuni venti in quota. Si tratta comunque della seconda missione dopo quella di Jeff Bezos, del fratello Mark, dello studente Oliver Daemen e del pioniere 82enne Wally Funk.

La Blue Origin ha comunque scritto un tweet parlando della missione e congratulandosi con i partecipanti della missione.