Viene dalla lontana Polonia ed era stata notata da un'allevatrice di Bergamo, si chiama Ginette Kamari ed è il gatto più bello del mondo, anzi, la gatta

Si chiama Ginette il gatto più bello del mondo ed è una micia, la meravigliosa Blu di Russia a pelo corto è stata premiata a Verona all’Esposizione Internazionale come gatta più bella del mondo 2022. Per la precisione la star, anche sei social, si chiama Ginette Kamari ed ha conquistato la giuria che le ha assegnato la medaglia d’oro.

Sul podio con lei un sacro di Birmania chocolate di San Giovanni Lupatoto di soli 5 mesi, la meravigliosa Kallistè.

Ginette, il gatto più bello del mondo

Ginette viene dalla Polonia ed è l’orgoglio della signora Luigina Bertaglia, allevatrice di gatti di Bergamo. Ha spiegato la donna intervistata dai media per questa splendida affermazione alla kermesse veneta sui felini domestici: “È stato amore a prima vista”. E ancora: “Quando la vidi in terra polacca nel 2008, me ne innamorai”.

In Polonia subito amore a prima vista

“La sua allevatrice vendeva solo a privati, ma quando si accorse del nostro feeling, decise di fare uno strappo alla regola”. Poi la chiosa con cui la signora non ha celato la commozione e non solo per il premio: “E così nacque anche la mia passione e il mio desiderio di valorizzare questa meravigliosa razza”.