Si faceva assumere come badante per narcotizzare e rapinare le anziane

La rete della polizia di Roma ha catturato lei, “Lady sonnifero”, una donna che da quanto si apprende si faceva assumere come badante per narcotizzare e rapinare le anziane. Una 48ene ucraina è stata colta sul fatto dalla polizia dopo il decesso di una 97enne capitolina. Il bilancio delle azioni imputate alla donna è grave: due anziane donne narcotizzate, una terza probabile vittima ed una nipote ingannata e addormentata a sua volta.

Si faceva assumere come badante per rapinare

Le indagini delle polizia di Stato hanno portato a luce il suo modus operandi. A dare input la morte di una 97enne e per assisterla era stata assunta la donna in questione. Poco dopo, il 25 marzo la nipote dell’anziana era giunta in visita trovando sua nonna che dormiva in modo profondo. Alla richiesta di spiegazioni la 48enne avrebbe spiegato di essere arrivata in casa e aver trovato l’anziana già dormiente.

La bevanda drogata alla nipote

Poi le avrebbe offerto una bevanda dopo aver sorbito la quale la nipote si è svegliata 24 ore dopo, intontita e alleggerita di 550 euro. Dal commissariato Tuscolano erano scattate le indagini ed era emerso un episodio analogo ad Ostia. I poliziotti hanno individuato e fermato la 48enne in casa di un’anziana dove era stata assunta da pochi giorni. Forse pronta ad addormentare e derubare anche lei.