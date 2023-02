Si faceva toccare nelle parti intime da una cooperante, arrestato religioso

Si faceva toccare nelle parti intime da una cooperante, arrestato un religioso di 79 anni.

Da quanto si apprende l’uomo è stato intercettato dalla polizia a Fiumicino dopo essere stato espulso dal Nicaragua. Perciò appena è atterrato in Italia l’anziano religioso ha trovato la Polizia che ha dato esecuzione con arresto ad una condanna a 4 anni e mezzo per violenza sessuale.

Il 79enne è stato fermato all’aeroporto di Fiumicino il 15 febbraio dopo il rientro in Italia. Su di lui gravava un ordine di cattura per la condanna su fatti commessi fra il 2019 e nel 2021, per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di una giovane cooperante.

Secondo gli atti nel 2009, il religioso era impegnato in Guatemala al seguito di un’organizzazione cattolica non governativa. E in quelle circostanze si era offerto di aiutare una cooperante italiana di 29 anni.

L’aiuto per trovare casa e la violenza

Lui la voleva aiutare a trovare casa e “in più occasioni, con violenza, l’aveva costretta a subire atti sessuali, palpeggiandola e facendosi toccare nelle parti intime a sua volta”, come riportato da Perugia Today.

Dopo la condanna l’uomo era andato in Nicaragua ma è stato espulso dalle autorità di quel paese con ordine di rimpatrio nello stato italiano. L’ambasciata d’Italia di Managua ha perciò informato la polizia che ha arrestato il 79enne appena sbarcato a Fiumicino.