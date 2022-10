La truffa dell'uomo che si finge astronauta e convince una donna a dagli dei soldi per tornare sul pianeta Terra è stata smascherata. Indaga la polizia.

Una truffa spaziale è stata messa in pratica da un uomo che si finge astronauta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e convince una donna giapponese a farsi versare un’ingente somma di denaro per tornare sul pianeta Terra.

Si finge astronauta e convince una donna a dargli 30mila euro per tornare sulla Terra e sposarla

“Houston, abbiamo un problema”, ma stavolta è in Giappone. Nella prefettura di Shiga, poco a Ovest di Tokyo, una donna di 65 anni ha conosciuto in chat un presunto astronauta russo. Lo spaceman, stando ai suoi racconti, era sulla ISS ma, a causa della scarsità di fondi economici, non poteva tornare sulla Terra. La donna giapponese allora ha deciso di aiutarlo finanziando questo viaggio spaziale immaginario in cambio di una proposta di matrimonio.

I sospetti della donna e le indagini

Un amore online ha giocato un brutto scherzo alla 65enne che è stata truffata in maniera vile dal russo. La donna ha versato sul conto corrente del finto astronauta una cifra pari a 30.000 euro, che in giappone sono circa 4 milioni di Yen. Ultimate le transazioni per finanziare il viaggio del truffatore, sembra che però ci sia stato un problema: i soldi non erano abbastanza per fare partire il razzo.

Insospettita, la donna ha deciso di denunciare l’astronauta scoprendo che si trattava di una truffa. L’imbroglione russo non è ancora stato scoperto e le autorità giapponesi stanno indagando sulla vicenda per fare in modo che alla donna venga rimborsato il denaro che le è stato sottratto.