Falsa mail dell’Inps per annunciare rimborsi: come riconoscerla e difendersi dalla truffa

Falsa mail dell'Inps che annuncia rimborsi: ecco come fare per riconoscere la truffa.

Di recente nelle caselle di posta elettronica degli italiani circola una falsa mail dell’Inps che annuncia dei rimborsi. Fate attenzione, in quanto si tratta di una truffa! Niente paura: questo tentativo di imbroglio può essere riconosciuto se si ha la giusta consapevolezza, senza cadere nel tranello e cestinare una volta per tutta la falsa mail inviatavi.

In questo articolo daremo alcune dritte su come riconoscere la falsa mail dell’Inps annunciante rimborsi (che non esistono).

Falsa mail dell’Inps: non è la prima volta

In verità la truffa della falsa mail dell’Inps non è nata di recente, ma circola sul web da oramai un paio d’anni. La stessa Inps scrive in una nota di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli utenti su questo tentativo di phishing.

Una variante molto usata dai criminali informatici è la richiesta di aggiornamenti delle proprie coordinate bancarie o dei propri dati personali tramite un link su cui cliccare.

Come riconoscere la truffa?

Come suggerisce SkyTg24 la miglior cosa da fare in questi casi è partire prevenuti diffidando dal mittente, chiunque esso sia, senza cliccare da nessuna parte. In particolare, sarebbe bene fare molta attenzione al contenuto del testo: nel caso in cui nella mail il destinatario non venga mai citato, le probabilità che si tratti di una truffa sono molto elevate.