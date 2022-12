Si finge infermiera e rapisce un neonato: arrestata

Clamoroso reato in Svizzera, dove una donna si finge infermiera e rapisce un neonato ma viene arrestata.

Secondo quanto riferito dai media sulla notizia che non ha ancora molti particolari una donna è stata fermata dalla polizia elvetica dopo che aveva sottratto il piccolo di tre giorni con uno stratagemma.

Si finge infermiera e rapisce un neonato

In pratica e da quanto si apprende la fermata, che adesso rischia molti anni di carcere, si è finta una operatrice della sanità per prendere in consegna il neonato presso l’ospedale dove era appena venuto alla luce e poi è fuggita.

La donna ha rapito il neonato nella giornata di oggi, lunedì 12 dicembre, nelle prime ore del mattino presso l’Ospedale cantonale di Lucerna.

Il rapito ha soltanto tre giorni

Ignoto il movente del crimine, si sa solo che fingendosi un’infermiera la donna è riuscita a prendere con sé il bebè di appena tre giorni. Le ricerche sono scattate immediatamente dopo l’allarme della famiglia e la donna è stata rintracciata nella sua abitazione nella Svizzera centrale.

Per lei è scattato immediatamente l’arresto. I media locali spiegano che il piccolo sarebbe stato rinvenuto in buone condizioni di salute ed è stato riportato dai genitori. Sul caso e soprattutto sulle motivazioni dell’arrestata è stata aperta una indagine.