In Brasile un uomo si finge morto prima del suo compleanno: “Volevo vedere chi sarebbe venuto al funerale e non solo alla festa”.

Baltazar Lemos mette in atto un piano meticoloso lasciando intendere che era malato grave. Ma come ha fatto? Ha detto l’uomo: “Volevo solo sapere chi sarebbe venuto al mio funerale e non solo al mio compleanno”. Insomma, con un pizzico di sadismo ed una buona dose di follia il 60enne ha inscenato una finta morte per mettere alla prova amici e parenti.

Si finge morto prima del suo compleanno

E attenzione: Lemos ha preparato una vera e propria cerimonia funebre.

Ha spiegato ancora l’uomo: “Inizialmente volevo preparare una grande festa, poi cinque mesi fa ho avuto l’idea. Ho fatto gli inviti per la festa e li ho spediti ma prima della data ho deciso di mettere in scena questa idea”. Quella balzana idea diventata virale sui social era partita il 9 gennaio con la pubblicazione di una sua foto scattata fuori dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo, lasciando intendere che era stato ricoverato lì.

Il 17 gennaio sul suo account social è apparso un annuncio che recitava “All’inizio di questo triste pomeriggio, Baltazar Lemos ci ha lasciato”.

Tutti a piangere in cappella e lui salta fuori

Amici, parenti e conoscenti sono stati sconvolti e si sono riuniti in una piccola cappella nella sua città natale di Curitiba. Loro pensavano di andare a piangere ad un funerale e invece erano in procinto di ridere – e maledire il loro amico – ad una festa.

Ad un certo punto Lemos è apparso davanti a tutti vispo come un cardellino e molti dei presenti hanno avuto un principio di infarto, poi ha spiegato tutto. Qualcuno ha riso, qualcun altro pianto per il sollievo e qualcun altro ancora gliene ha dette tante e tali che Baltazar ha rischiato di ritrovarsi davvero in mezzo a quello che aveva inscenato.