Dorian Gray 2.0. In America un imprenditore 45enne si inietta il sangue del figlio per restare giovane. Il protagonista di questa folle vicenda è Bryan Johnson ed è da sempre ossessionato dall’eterna giovinezza.

L’idea folle dell’imprenditore americano

Johnson è il fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce. Bryan ha una brillante carriera e non manca però di dedicare gran parte del suo tempo alla ricerca del segreto dell’eterna giovinezza. Ecco la sua ultima trovata: iniettarsi un litro di sangue del figlio 17enne per assicurarsi l’immortalità.

Uno scambio trigenerazionale

Insieme al figlio diciassettenne e al padre settantenne, Bryan Johnson ha deciso di effettuare una sorta di scambio trigenerazionale di emoderivati, senza tuttavia tener conto delle possibili conseguenze. La notizia è stata riportata da Bloomberg, che ha immortalato i tre nel corso di una visita al Resurgence Wellness, una spa medica in Texas. Il procedimento prevedeva che al figlio fosse prelevato un intero litro di sangue separato in parti: il plasma è stato poi reinfuso in Bryan. Lo spesso è avvenuto tra quest’ultimo e suo padre. Si tratta di una procedura senza nessuna certezza scientifica di efficacia e riuscita, che anzi non esclude una certa pericolosità.