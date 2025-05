Una tragedia si è consumata questa mattina alle Canarie, dove una barca con oltre cento migranti a bordo si è ribaltata durante le delicate operazioni di soccorso nel porto. Il naufragio segna l’ennesimo drammatico episodio legato ai pericolosi viaggi via mare compiuti da persone in fuga da condizioni di estrema difficoltà. Il bilancio dei morti è già grave, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi urgenti.

Si ribalta barca con 180 migranti a bordo alle Canarie

L’imbarcazione, sovraccarica e in cattive condizioni, trasportava circa 180 persone, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica spagnola Tve. La barca è affondata nel porto di La Restinga, situato sulla più piccola delle isole dell’arcipelago.

Un rappresentante del servizio di soccorso marittimo ha spiegato che la barca era scortata da una motovedetta verso il porto, ma mentre si avvicinava, molti migranti si sono spostati tutti su un lato, causando il ribaltamento del fragile mezzo.

Le immagini trasmesse dalla televisione regionale delle Canarie mostrano il momento del naufragio: i migranti, inclusi numerosi bambini, cadono in acqua e cercano disperatamente di aggrapparsi alla nave dei soccorsi, i cui operatori lanciano salvagenti per aiutarli ad emergere dall’acqua.

Si ribalta barca con 180 migranti a bordo alle Canarie: il drammatico bilancio dei morti

Come riportato da The Epoch Times, Alexis Ramos, portavoce della Croce Rossa, ha dichiarato a Tve che diversi membri di club subacquei locali hanno preso parte alle operazioni di salvataggio, offrendo sommozzatori esperti a supporto dei soccorritori. È stata inoltre inviata un’eli-ambulanza per assistere i migranti ancora in acqua.

Almeno sette persone hanno perso la vita a bordo di un barcone diretto alle Isole Canarie. Tra le vittime ci sarebbero due bambine di cinque anni, una ragazza di sedici e quattro donne.