L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di ieri, lunedì 13 novembre, fra la via Uffogliano e la strada provinciale Marecchiese, a Novafeltria (Rimini). L’automobile sulla qual viaggiava un cittadino bulgaro di 59 anni si è schiantata contro un tir per poi essere trascinata contro un palo della luce. Il 59enne è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Incidente auto-tir Rimini: la dinamica

La dinamica dello scontro è ancora pienamente da verificare, ma dalle prime informazioni che sono pervenute, sembra che il 59enne abbia avuto un abbaglio prima di invadere la corsia di marcia opposta alla sua e finire per schiantarsi contro il camion. Il mezzo pesante, proseguendo per alcuni attimi la su corsa, ha portato con sè la Fiat Punto grigia dell’uomo, che è finita contro un palo della luce.

Incidente auto-tir Rimini: i soccorsi

Sul posto sono giunti i medici del 118 che, dopo aver stabilizzato il bulgaro, fin da subito sembrato grave, lo hanno trasferito in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo è ancora ricoverato in struttura, dove è entrato in codice rosso, ed è in gravissime condizioni di salute. I carabinieri, nel frattempo, stanno indagando sulle responsabilità di tutti gli attori del sinistro.