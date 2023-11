Tragedia nella casa di riposo ’il Pellicano’ di Bazzano dove una donna di 77 anni ha perso la vita nella mattinata di sabato. L’anziana era seduta sulla sedia a rotelle, trasportata da un operatore della struttura, quando è caduta a terra e ha sbattuto la testa: inutili i tentativi di rianimazione.

Incidente in casa di riposo: morta 77enne

L’incidente si è verificato, in una dinamica che è ancora da chiarire nei suoi minimi dettagli, nellla casa di riposo ’il Pellicano’ di Bazzano e ha visto protagonista una donna di 77 anni che da 6 era ospite della struttura. Un operatore la stava accompagnando in sedia a rotelle sulla scala che collega i piani della struttura. Proprio lì, vicino al montascale, la signora è caduta sbattendo la testa. La pensionata ha perso i sensi e dopo qualche minuto è deceduta. “E’ stato un avvenimento che ha sconvolto tutta la comunità della casa, dagli operatori agli altri ospiti” – racconta la direttrice.

Incidente in casa di riposo: le indagini

Inutili i tentativi dei sanitari che sono giunti sul posto pochi attimi dopo con un’ambulanza e un’automedica: per la signora non c’era già più nulla da fare. La piangono il marito, che ogni giorno passava dalla casa di riposo per farle compagnia, e le figlie. I carabinieri stanno indagando per scoprire esattamente che cosa sia successo su quel montascale.