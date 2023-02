Era stata presa in carico poco prima dai volontari del 118: appena arrivata però si sdraia davanti all'ingresso e blocca l'accesso alle ambulanze

Momenti concitato in uno spot sanitario della Sardegna, con una donna che si sdraia davanti all’ingresso e blocca l’accesso alle ambulanze: caos al pronto soccorso di Cagliari.

Una paziente in stato di alterazione non voleva farsi curare ed ha preso a calci la porta dell’area triage.

Si sdraia e blocca l’accesso alle ambulanze

Secondo quanto riportato dai media isolani ci sono stati minuti di tensione poco prima delle 5 del mattino di oggi, 17 febbraio, al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Da quanto si apprende una donna, in stato di alterazione psicofisica e soccorsa poco prima in centro dai volontari del 118, ha dato in escandescenze.

La donna pare abbia rifiutato di essere curata dai medici.

Spintoni, calci alle porte e violenza

In un primo momento ha cominciato a strattonare gli operatori, poi si è sdraiata sul marciapiede davanti all’ingresso delle ambulanze. E in quel frangente è arrivato un mezzo di soccorso con un paziente a bordo con uno dei soccorritori che è dovuto scendere a spostare di peso la donna. All’interno dei locali la donna poi ha preso a calci la porta dell’area triage e il personale è riuscito a riportare la calma con non poche difficoltà.