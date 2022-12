Attimi di terrore a Londra, dove il cavo di una giostra si è spezzato lanciando in aria in maniera incontrollata delle persone che volevano solo divertirsi.

Sul posto sono arrivate delle ambulanza per controllare che i passeggeri della giostra stessero tutti bene.

Si spezza il cavo di una giostra: passeggeri sbalzati per aria

Hyde Park, nel periodo natalizio, ospita Winter Winderland, un evento a cui partecipano molte persone da tutto il mondo in cui sono presenti anche le giostre. Mercoledì sera, 14 dicembre 2022, due uomini hanno deciso di divertirsi provando il brivido della palla metallica che lancia in aria i suoi passeggeri.

La giostra non aveva mai dato problemi e non c’erano ancora stati incidenti. Purtroppo però, dopo il lancio, un cavo della struttura si è spezzato facendo volare in maniera incontrollata la giostra. Sono stati momenti di puro terrore sia per coloro che hanno assistito alla scena sia per i due uomini protagonisti dell’incidente.

Come stanno i passeggeri della giostra

Tutto si è risolto per il meglio e resta solo un fortissimo spavento.

Gli addetti alla giostra hanno liberato le due persone all’interno dell’attrazione ed hanno chiamato immediatamente i soccorsi per farli visitare. Per fortuna nessuno dei due protagonisti ha avuto bisogno di cure mediche o di ricovero ospedaliero. La portavoce di Winter Wonderland ha dichiarato: