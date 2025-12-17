Negli ultimi mesi, la situazione nel Baltico ha registrato un aumento dell’attività navale russa, con unità militari e navi di sorveglianza che operano in zone strategiche. Secondo quanto riportato dalla marina svedese, è stata confermata la presenza di personale armato a bordo di navi legate a quella che viene definita la flotta ombra russa.

Questa flotta consiste in navi più vecchie che Mosca utilizza per trasportare petrolio e prodotti petroliferi, eludendo le sanzioni internazionali imposte a causa del conflitto in Ucraina.

Un contesto marittimo in evoluzione

Il comandante Marko Petkovic, a capo delle operazioni della marina svedese, ha dichiarato che i membri armati a bordo di queste navi sembrano essere dipendenti di aziende di sicurezza private. La marina russa ha intensificato la sua presenza nel Baltico, creando un’operazione di pattugliamento sostenuta nelle acque che collegano i principali corridoi marittimi. “La marina russa è ora visibile con maggiore regolarità e sembra operare in modo permanente in diverse aree dell’area,” ha affermato Petkovic.

Le implicazioni delle operazioni russe

Questa crescente attività della marina russa non è solo una questione di sorveglianza, ma ha anche implicazioni significative per le dinamiche economiche e geopolitiche della regione. La flotta ombra è stata progettata per aggirare le sanzioni occidentali, e la protezione militare delle sue operazioni suggerisce una strategia robusta da parte di Mosca per garantire il flusso di petrolio verso i mercati globali.

Reazioni e osservazioni internazionali

Le notizie sulla presenza di personale armato a bordo delle navi russe sono state confermate non solo dalla marina svedese, ma anche da fonti militari di altri paesi occidentali. Gli ufficiali hanno sottolineato che l’azione della marina russa è diventata un elemento costante in molte parti del Baltico, creando preoccupazioni sulla sicurezza marittima e sulla stabilità regionale. La marina russa, con il supporto di queste misure di sicurezza, sta affrontando le sfide poste dalle sanzioni, cercando di mantenere la propria influenza e le proprie operazioni nel settore energetico.

Controllo e intimidazione

Inoltre, vi sono evidenze che il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) della Russia ha intrapreso misure per rafforzare il controllo sulle navi cisterna di gas liquefatto, come quelle della flotta Arc7, strategiche per il trasporto di gas da Sabetta verso l’Europa e l’Asia. L’FSB ha rimosso ufficiali occidentali da queste navi, sostituendoli con personale russo, creando così un ambiente di lavoro dominato dalla sicurezza russa e da pratiche di intimidazione.

La presenza di queste forze armate a bordo della flotta ombra russa non solo complica la situazione marittima, ma evidenzia anche l’importanza economica di queste operazioni per il governo di Mosca. La marina svedese, pur non avendo osservato direttamente il personale armato, riconosce l’importanza strategica di queste attività nel contesto del conflitto in corso.