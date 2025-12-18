Sicurezza sul Lavoro: Riunione del Comitato Regionale nelle Marche per Migliorare la Protezione dei Lavoratori

Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre più al centro del dibattito pubblico e istituzionale, specialmente nelle Marche. Il 18 dicembre, si svolgerà un importante incontro presso la Sala Li Madou di Ancona, dove il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) si riunirà per valutare le attuali condizioni di sicurezza e per definire strategie efficaci di prevenzione.

Questo incontro è fondamentale per fare il punto sulla situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro marchigiani. Diverse autorità, tra cui la Regione, l’Agenzia Regionale Sanitaria, l’INAIL e le forze dell’ordine, parteciperanno per garantire una visione condivisa e coordinata delle misure da adottare.

Obiettivi dell’incontro

Durante la riunione, si discuteranno le novità normative introdotte dal recente decreto-legge riguardante la salute e sicurezza sul lavoro. Sarà inoltre presentato il bilancio del Piano Regionale di Prevenzione 2025–2025, mentre si inizierà a pianificare il nuovo ciclo 2026–2031. L’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per migliorare la sicurezza dei lavoratori, evidenziando che il calo degli infortuni mortali nel 2025 rappresenta un dato positivo ma non deve far dimenticare l’aumento di alcune problematiche nel 2025.

Analisi dei dati recenti

Nel corso dell’incontro, saranno presentati anche i dati più recenti riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei primi dieci mesi del 2025, si sono registrati 25 infortuni mortali, un aumento rispetto ai periodi precedenti, oltre a 14.146 denunce di infortunio, che segnala un incremento dell’1,3%. Anche le denunce di malattie professionali hanno mostrato un lieve aumento, attestandosi a 6.731 (+0,7%). Questi numeri, sebbene provvisori, confermano la necessità di un impegno continuo nella prevenzione.

Il ruolo del Comitato Regionale di Coordinamento

Il CRC rappresenta un elemento cruciale per il coordinamento delle azioni di sicurezza nelle Marche. Esso funge da piattaforma di dialogo tra diversi attori, tra cui la Regione, l’Agenzia Regionale Sanitaria, l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro, e le Aziende Sanitarie Territoriali, oltre a sindacati e associazioni datoriali. La collaborazione tra queste entità è essenziale per costruire un ambiente di lavoro più sicuro e per sviluppare strategie preventive efficaci.

Il contributo delle associazioni

È importante riconoscere anche il lavoro delle associazioni, come l’ANMIL (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della prevenzione e nella tutela dei diritti dei lavoratori. La loro partecipazione attiva nel dibattito sulla sicurezza rappresenta un valore aggiunto per il progresso delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro.

Il prossimo incontro del Comitato Regionale di Coordinamento rappresenta un’opportunità preziosa per analizzare i risultati ottenuti, affrontare le sfide attuali e pianificare un futuro più sicuro per i lavoratori delle Marche. Solo attraverso un impegno collettivo e coordinato sarà possibile ridurre gli infortuni e migliorare le condizioni di lavoro.