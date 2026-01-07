Signorini interrogato per tre ore dai pm: le verità del conduttore dopo la denuncia di Medugno

Il caso Signorini è al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica: il giornalista è indagato per violenza sessuale ed estorsione, a seguito delle accuse di Antonio Medugno e delle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto “sistema” dei casting del Grande Fratello Vip. Oggi il conduttore ha scelto di rompere il silenzio, presentandosi in Procura a Milano per chiarire la sua posizione.

Signorini interrogato per tre ore dai pm: le chat e le accuse di Medugno

Durante l’interrogatorio, Signorini avrebbe affrontato anche il tema delle chat scambiate con Antonio Medugno, senza però che sia stato reso noto il contenuto delle conversazioni. Secondo la denuncia presentata lo scorso 24 dicembre dai legali di Medugno, i due si sarebbero conosciuti nel marzo 2021 e avrebbero intrattenuto uno scambio di messaggi “molto forti, focosi, che culminarono in un invito a casa sua”, come riportato da Il Corriere della Sera.

Medugno ha dichiarato di aver subito “avance, contatti fisici non richiesti e non voluti”, mentre Signorini ha negato ogni addebito, ribadendo che le accuse non corrispondono alla realtà. Contestualmente, il conduttore ha querelato Fabrizio Corona per revenge porn, interrotto la collaborazione con Mediaset e si è autosospeso dal Grande Fratello Vip, pur rimanendo alla guida del magazine Chi.

Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, si è presentato spontaneamente questa mattina in Procura a Milano per fornire la sua versione dei fatti nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale ed estorsione.

Assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, Signorini è stato ascoltato per circa tre ore dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. “Non ho commesso nessuna violenza né estorsione”, ha dichiarato con fermezza, respingendo le accuse mosse dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, e chiarendo la propria posizione di fronte alla magistratura.

La decisione di presentarsi in tribunale segue le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo aveva parlato di un presunto “Sistema Signorini” legato alla selezione dei partecipanti al reality, sostenendo che chi non avesse ceduto a presunti avances sarebbe stato escluso dal cast.

La Procura proseguirà con l’audizione di Medugno nei prossimi giorni per chiarire definitivamente le circostanze dei messaggi e delle accuse.