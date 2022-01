Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha spiegato che il bollettino dei contagi dovrà essere spiegato, ma il sistema dei colori è fondamental

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha spiegato che il bollettino dei contagi dovrà essere spiegato, ma il sistema dei colori è fondamentale. Il sottosegretario è d’accordo anche con il voto per gli elettori positivi al Covid.

Covid, Sileri: “I numeri devono essere spiegati meglio”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervistato da RaiNews24, ha spiegato che nel bollettino sui contagi giornalieri il numero “più importante è quello delle persone che vanno a finire in terapia intensiva“. “Il bollettino e i numeri continueranno a essere dati, ma l’ideale è che quei numeri siano spiegati meglio. Il primo numero, cioè, che deve essere dato quotidianamente e che è sicuramente più importante è il numero di coloro che vanno a finire in terapia intensiva: l’ideale è scorporare e far capire chi è che va in terapia intensiva.

L’età, se sono vaccinati o meno, la presenza di co-morbidità. Dare cioè quella chiarezza espositiva che possa spiegare meglio i numeri a una popolazione che altrimenti si trova ogni giorno numeri che diamo noi e vengono poi riportati dai giornali” ha dichiarato Sileri.

Covid, Sileri: “Sono positivi con nessun sintomo”

“Quando ti trovi 200.000 contagi, il primo pensiero è se i vaccini funzionano o meno. Se il virus corre così, allora siamo al punto di partenza: invece spiegare che quei numeri sono positivi con, nella stragrande maggioranza, nessun sintomo.

Sono positivi scoperti con un tampone, spesso si tratta di persone asintomatiche che hanno fatto un tampone e scoprono di essere positive nonostante il vaccino. Direi che con la variante Omicron nel tempo sarà irrilevante” ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, cercando di spiegare che il numero di contagi è alto, ma la maggior parte delle persone sta affrontando la variante Omicron senza sintomi o con sintomi lievi.

Covid, Sileri: “Forse stiamo vedendo la fine della pandemia grazie alla Omicron”

“In merito invece ai colori delle Regioni voglio fare un attimo di chiarezza. Su questo c’è una discussione aperta ed è chiaro che una revisione è auspicabile, ma attenzione: non una revisione dei colori, perché quei colori sono quelli che ci hanno traghettato verso la fine della pandemia che stiamo vedendo proprio forse grazie alla Omicron. Direi che sono i parametri che portano ai colori, ma la divisione a mio avviso rimane fondamentale” ha spiegato Sileri.