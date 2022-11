Silvio Berlusconi nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: "Forza Italia c'è"

Silvio Berlusconi parla dell'impegno di Forza Italia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: no allo stalking

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Silvio Berlusconi ha espresso una riflessione sul tema in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

«La violenza contro le donne si combatte con il rispetto, l’educazione e con misure concrete da parte della politica e delle istituzioni» commenta sotto il post.

Forza Italia contro la violenza sulle donne: «Questo è quello che siamo riusciti a fare»

Ammettendo che libertà e dignità della donna sono sempre più spesso violate da ripugnanti forme di violenza fisica o psicologica, il leader di Forza Italia fa leva sulla gravità della limitazione dei diritti e della violazione dell’integrità del genere femminile.

Ricorda, in merito, l’operato del suo partito: «Grazie a Forza Italia, nel nostro codice è stato inserito il reato di stalking e sono state fortemente aggravate le pene in caso di stupro, a maggior ragione in caso di omicidio in seguito a violenza carnale». Cita, inoltre, l’attivazione del patrocinio gratuito a carico dello Stato per le vittime di violenza, sempre per merito di Forza Italia.

Cala lo stalking

Disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il Decreto Legge 11/2009, lo stalking è un atto persecutorio di cui si sente, putroppo, sempre più spesso parlare.

Stando, tuttavia, ai dati dell’anno corrente, i casi di stalking sarebbero diminuiti del 17% rispetto al 2021. Non si tratta, in ogni caso, di cifre rassicuranti: 12.200 vittime, di cui il 75% di genere femminile.