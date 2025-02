Il racconto di Simona Gautieri

Simona Gautieri ha scelto il programma “Verissimo” per raccontare la sua verità riguardo al tradimento del marito, Keita Baldé, con Wanda Nara. La storia, che ha tenuto banco nei gossip italiani e argentini, ha visto la coppia affrontare un periodo di grande difficoltà. Dopo le pratiche di separazione, Simona e Keita sembrano pronti a ricominciare, ma non senza aver vissuto un vero e proprio incubo mediatico.

Un amore messo alla prova

La vicenda risale a luglio 2022, quando Mauro Icardi, marito di Wanda Nara, scoprì il tradimento della moglie con il compagno di squadra Keita Baldé. Simona, sposata da pochi mesi con Baldé, si trovò coinvolta in un dramma che la portò a contattare Icardi, il quale le mostrò le prove del tradimento. Da quel momento, la vita di Simona è diventata un circo mediatico, con ogni dettaglio della sua vita privata esposto al pubblico.

Il peso del gossip e la ricerca di privacy

Nel gennaio 2023, la situazione si complicò ulteriormente quando Icardi rivelò in televisione che Wanda e Keita avevano avuto un’altra relazione clandestina a Dubai. Simona, che aveva perdonato Baldé per il primo tradimento, si sentì tradita non solo dal marito, ma anche dal modo in cui la loro vita privata veniva sfruttata dai media. “Se avessimo potuto affrontare la situazione in privato, avremmo risolto tutto in famiglia”, ha dichiarato Simona, sottolineando il desiderio di proteggere i loro due figli dall’esposizione mediatica.

Il riavvicinamento e la difesa della famiglia

Nonostante le difficoltà, Simona e Keita stanno cercando di ricostruire il loro rapporto. Baldé ha ammesso in un videomessaggio che tradirla è stato l’errore più grande della sua vita. La coppia è ora determinata a difendere i propri figli dall’invasione dei media e ha deciso di intraprendere azioni legali contro Icardi e Wanda Nara per tutelare la loro privacy. “Monetizzare sui sentimenti altrui è inaccettabile”, ha affermato Simona, evidenziando la necessità di rispettare la vita privata delle persone coinvolte.