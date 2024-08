Simona Ventura, il docu-film delle sue nozze sbarca in tv: canale e data

Simona Ventura, il docu-film delle sue nozze sbarca in tv: canale e data

Simona Ventura, il docu-film delle sue nozze con Giovanni Terzi sbarca in tv: ecco canale e data.

Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, celebrate lo scorso 6 luglio, verranno trasmesse in tv. Un vero e proprio docu-film, la cui imminente trasmissione televisiva è stata annunciata dalla novella sposina.

Simona Ventura, il docu-film delle sue nozze sbarca in tv

Lo scorso 6 luglio, presso il Grand Hotel di Rimini, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno. Il matrimonio, rimandato per diversi anni a causa di forze maggiori, Covid in primis, è stato finalmente celebrato e i novelli sposi si sono concessi anche una meravigliosa luna di miele tra Ischia e Capri. Adesso, a distanza di qualche settimana, la conduttrice ha annunciato che il docu-film delle sue nozze verrà trasmesso in tv.

Simona Ventura, docu-film delle sue nozze: il canale

Il docu-film delle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi approderà su Discovery, precisamente su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Si tratta di una Rete a cui la conduttrice è molto legata, visto che per due anni ha trasmesso il suo format Discovering Simo.

Quando andrà in onda il docu-film di Super Simo?

Quanti vogliono gustarsi il docu-film, che non mostrerà solo le nozze di Simona e Giovanni ma anche alcuni retroscena inediti, dovranno sintonizzarsi su Real Time domenica 1 settembre 2024. “E, dopo lunga e ‘tortuosa marinatura’, Habemus DOCU del nostro matrimonio. Domenica 1 settembre ore 21:30 su Real Time. Siate numerosi poiché… NE VALE LA PENA“, hanno annunciato la Ventura e Terzi via Instagram.