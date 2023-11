Simona Ventura, la separazione da Bettarini: "Ecco perché fu così doloroso"

Simona Ventura ha rotto il silenzio sulla fine della sua unione con Stefano Bettarini e sul perché, per lei, fu estremamente dolorosa.

Simona Ventura: la confessione su Bettarini

Simona Ventura ha rotto il silenzio in merito alla fine della sua storia con Stefano Bettarini e i motivi per cui lei fu particolarmente dolorosa da superare. Oggi i due hanno ottimi rapporti e la conduttrice sta per convolare a nozze con l’attuale compagno, Giovanni Terzi. Quanto alla fine dell’unione con il padre dei suoi figli lei stessa ha confessato: “Fu dolorosa perché fu pubblica” e ancora: “Già la separazione di per sé è dolorosa perché è il fallimento di un progetto di vita, poi se diventa anche un fatto pubblico è ancora più difficile da superare. Nella vita non si può essere sempre ‘up’, sicuramente la ‘Super Simo’ degli anni ’90 era più spensierata e aveva meno responsabilità poi nella vita accadono tante cose ma ci si rialza sempre”.

In passato si è vociferato che Bettarini sarebbe stato il testimone di nozze della stessa Simona Ventura e in tanti si chiedono se, ora che finalmente lei e Terzi stanno veramente per sposarsi, le cose andranno davvero così. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e la conduttrice non ha ancora svelato la data delle sue nozze.