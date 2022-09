Simone Cavaliere morto a 20 anni per un tumore: raccontava la sua malattia su TikTok

Simone Cavaliere ha raccontato su TikTok la sua lotta contro una rara forma di tumore.

Il giovane tiktoker Simone Cavaliere è morto a soli 20 anni a causa di una rara forma di tumore di cui soffriva. Il decesso è avvenuto a Pozzuoli (Napoli) lo scorso 20 settembre. Il ragazzo, dallo scorso agosto, aveva raccontato sui social la sua malattia e il suo percorso di chemio.

Del resto questo faceva Simone ogni giorno, ovvero, parlare di se stesso: i giri in moto, le partite del Napoli e qualche momento passato in compagnia dei suoi colleghi di lavoro e della sua fidanzata. I medici avevano diagnosticato il tumore al ventenne la scorsa primavera. Simone aggiornava quotidianamente i follower delle sue condizioni.

Simone Cavaliere: un ragazzo forte e ottimista

Simone Cavaliere era un ragazzo forte e ottimista e lo dimostrava ogni giorno tramite i video che pubblicava.

Simone è stato sostenuto in questo periodo terribile dai suoi famigliari e dalla ragazza che amava, che gli è sempre stata accanto.

Ha ricevuto 600mila like

In poco tempo, Simone Cavaliere si è fatto conoscere e benvolere da tutti arrivando ad avere 30mila follower e 600mila like. I suoi filmati raffiguravano la sua vita di ogni giorno: la malattia, la chemio e i risultati delle analisi. Sembrava che il 20enne si sentisse meglio nell’ultimo periodo, all’improvviso la notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Simone non c’era più.

Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio da parte di numerosi utenti social, anche sui video meno recenti.