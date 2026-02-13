simulazione di guerra evidenzia vulnerabilità europee in caso di attacco russo

un war game condotto da esperti e ufficiali rivela scenari in cui la Russia sfrutta narrazioni umanitarie e tattiche ibride per mettere in crisi la risposta della Nato, evidenziando lacune operative e politiche

Una simulazione strategica condotta in collaborazione con istituzioni tedesche ha evidenziato gravi lacune nella capacità europea di reagire a un intervento militare russo. L’esercizio, reso noto il 13/02/2026, ha preso in esame uno scenario in cui Mosca giustifica l’intervento con una crisi umanitaria e occupa punti logistici chiave. L’esercizio ha inoltre messo alla prova la determinazione politica dei membri della Nato.

I partecipanti hanno simulato non solo avanzate corazzate ma anche tattiche ibride, con particolare attenzione alle operazioni di informazione, all’uso di droni e all’impiego di mine per limitare la mobilità avversaria. I risultati sollevano dubbi sulla velocità con cui l’Europa potrà trasformare gli attuali livelli di spesa per la difesa in effettiva prontezza operativa.

Il contesto dello scenario

Lo scenario ipotetico descriveva un’incursione nella regione baltica con la città strategica di Marijampolė al centro delle manovre. L’esercizio ha ricostruito una narrativa in cui la Russia adotta un pretesto umanitario per giustificare l’intervento. Tale procedura è stata inserita come meccanismo per esercitare pressione sulle capitali occidentali.

Secondo i partecipanti, la crisi simulata ha evidenziato che la difesa collettiva rischia di perdere credibilità in pochi giorni. La perdita non dipendeva unicamente da superiorità numerica, ma dalla capacità dell’attaccante di sfruttare indecisioni e divisioni tra alleati. Il quadro segue la precedente analisi sulle difficoltà dell’Europa a tradurre la spesa in prontezza operativa.

Le conclusioni preliminari dell’esercitazione segnalano la necessità di procedure decisionali più rapide e una maggiore coesione politica tra gli alleati. Prossimi esercizi e valutazioni operative verificheranno se le raccomandazioni emerse saranno integrate nei piani di risposta comuni.

Dinamiche politiche e militari

Prossimi esercizi e valutazioni operative verificheranno l’integrazione delle raccomandazioni nei piani di risposta comuni. La simulazione ha dimostrato come azioni limitate possano produrre effetti strategici amplificati se combinate in modo coerente.

Il modello ha impiegato circa 15.000 truppe iniziali, sbarramenti con mine dispiegate via droni e campagne di disinformazione. L’esercizio ha evidenziato che la deterrenza dipende sia dalla capacità militari sia dalla percezione della volontà politica. Quando la volontà politica è percepita come incerta, strumenti convenzionali e non convenzionali assumono maggiore efficacia.

Limiti pratici della reazione europea

Quando la volontà politica è percepita come incerta, strumenti convenzionali e non convenzionali assumono maggiore efficacia. In questa simulazione la risposta europea è risultata rallentata da esitazioni politiche e da un coordinamento operativo insufficiente.

Nel quadro valutato, gli Stati Uniti hanno rinunciato inizialmente a invocare l’articolo 5, mentre alcune capitali europee hanno esitato tra misure diplomatiche e azioni militari. La mobilitazione di paesi vicini, come la Polonia, è stata avviata senza il superamento dei confini. Questo approccio ha lasciato il paese sotto attacco in difficoltà a ottenere assistenza immediata.

Ruolo delle infrastrutture e delle vie logistiche

La simulazione evidenzia come il controllo delle vie di comunicazione sia determinante per la tenuta di un teatro operativo. La perdita di un snodo logistico complica il rifornimento e la mobilità delle truppe, riducendo l’efficacia operativa anche in presenza di mezzi e armamenti adeguati. In particolare il controllo del corridoio di Suwałki emerge come fattore capace di condizionare velocemente l’equilibrio strategico. La vulnerabilità delle linee di rifornimento aumenta i rischi di isolamento delle unità e accelera il deterioramento della capacità difensiva, con riflessi immediati sulla pianificazione e sul tempo di reazione alle richieste di supporto.

Implicazioni strategiche per l’Europa

La progressiva erosione della preparazione operativa accelera il deterioramento della capacità difensiva, con riflessi immediati sulla pianificazione e sul tempo di reazione alle richieste di supporto. Le conclusioni dell’esercitazione richiedono una riallocazione delle priorità e degli investimenti in chiave europea.

Oltre all’incremento dei bilanci per la difesa è necessario trasformare le risorse in capacità operative effettive, potenziare la cooperazione multinazionale e adottare piani di risposta rapida indipendenti dall’intervento transatlantico. Va inoltre sviluppata una strategia integrata per contrastare le minacce ibride, che combinano azioni militari, operazioni informatiche e campagne mediatiche.

Per mantenere la credibilità deterrente delle forze europee servono esercitazioni congiunte periodiche, interoperabilità degli apparati e procedure logistiche aggiornate. L’ultimo sviluppo atteso è l’avvio di revisioni dei piani nazionali e di nuovi esercizi multilaterali per testare tempi di reazione e capacità di proiezione.

Impatto politico e resilienza

A seguito delle osservazioni sulla capacità di reazione, alcuni esperti hanno sottolineato che la Russia mostra una marcia in più in termini di prontezza operativa e di mobilitazione economica orientata alla difesa. La differenza non riguarda soltanto gli effettivi o gli armamenti, ma la volontà percepita e la rapidità delle decisioni politiche.

Giulia Romano, ex Google Ads specialist, nota che i dati raccontano una storia interessante sulla dimensione non militare della deterrenza. L’esercitazione evidenzia come l’uso di pretesti umanitari, la manipolazione delle informazioni e azioni ai confini possano essere finalizzati a sondare le divisioni alleate.

Per questo motivo, oltre agli investimenti nelle forze armate, gli alleati devono rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche e i meccanismi condivisi di valutazione delle crisi. Migliori procedure di scambio informativo, standard comuni per l’analisi delle minacce e esercitazioni congiunte permetteranno di ridurre i tempi di reazione e le incertezze decisionali.

Lo sviluppo atteso è l’avvio di revisioni dei piani nazionali e di nuovi esercizi multilaterali per testare tempi di reazione e capacità di proiezione, con particolare attenzione agli aspetti di coordinamento civile-militare.