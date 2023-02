Singapore, fa causa alla donna che lo vede solo come amico: è "traumatizzato"

Singapore, un uomo ha fatto causa a una donna che non ha corrisposto il suo amore: lo avrebbe visto solo come un amico.

Un uomo di nome K.

Kawshigan è stato rifiutato da una donna, in quanto lei lo avrebbe visto solo come un amico. Lui sarebbe rimasto “traumatizzato” da questo due di picche, tanto da fargli avere un forte shock. Kawshigan ha quindi fatto causa alla donna amata, chiedendo un risarcimento di due milioni di euro. La notizia proviene da Singapore. Kawshigan ha portato a giudizio la donna in quanto con il suo no avrebbe rovinato la “reputazione stellare” dell’uomo.

Come informa Open, il risarcimento richiesto da Kawshigan servirebbe a superare il suo turbamento psicologico, ma anche per coprire le perdite economiche che ha intanto subito.

Singapore, lei lo vede come un amico e lui le fa causa: la data del processo

La bizzarra citazione a giudizio da parte del signor Kawshigan è stata riportata originariamente dalla corrispondente del sud est asiatico del Guardian. Il processo dovrebbe iniziare il prossimo 9 febbraio.

La donna è stata accusata dalla “vittima” di “condotta diffamatoria e negligente”. Proprio per tale motivo ha chiesto 2 milioni di euro come risarcimento.

Lei non avrebbe contribuito a migliorare la loro relazione

Sempre secondo il quotidiano inglese, Kawshigan avrebbe già fatto causa alla donna alcuni mesi fa, in quanto lei avrebbe fatto poco o nulla per “migliorare la loro relazione”. Il tribunale aveva archiviato il caso in questione con il motivo che fosse evidentemente infondato.