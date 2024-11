Il gossip sulla rottura tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya appare sempre più certo. La tennista non è stata presente nelle recenti competizioni di Sinner e, sui social, è calato un silenzio totale, con i due che non condividono più foto insieme. Addirittura, il 17 novembre è emerso che la giovane ha smesso di seguire il campione. Perché i due atleti si sono lasciati?

Perché Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati? Spunta l’ex del campione

Durante il match decisivo di Sinner alle ATP Finals, lo scorso 17 novembre, Anna Kalinskaya ha smesso di seguire il campione di tennis. Per chiarire la situazione, ha anche pubblicato una serie di foto insieme alle sue amiche a Miami.

Secondo Very Inutil People, a Torino l’influencer Maria Braccini, fidanzata di Sinner fino a inizio 2024, è stata avvistata in seconda fila alla Inalpi Arena durante la finale contro l’americano Taylor Fritz. Non è chiaro se Braccini e Sinner si siano incontrati, ma è probabile che la ex si sia almeno congratulata con lui per la vittoria.

Nel frattempo, recenti gossip suggeriscono che Sinner e Anna Kalinskaya si siano presi una pausa di riflessione, mettendo la parola fine alla loro relazione. Ma potrebbe esserci lo zampino dell’ex fidanzata dietro questa decisione? I due non hanno mai smentito le voci, alimentando ulteriormente la curiosità.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati? Il like sui social

A confermare le voci di un allontanamento, ci sarebbe anche un like di Anna Kalinskaya al commento di una follower, secondo cui Sinner non l’avrebbe apprezzata abbastanza. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Anna si sentisse messa in secondo piano. Tutte queste motivazioni avrebbero portato ad un allontanamento definitivo tra i due.

Sinner, in una recente intervista a Esquire UK, interpellato a proposito della loro relazione aveva dichiarato: