Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Lara Leito al centro dei riflettori

Il cuore di Jannik Sinner potrebbe non essere più libero. Il tennista italiano, reduce da mesi intensi tra successi sportivi e vicende personali, è stato recentemente avvistato in compagnia della modella russa Lara Leito. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due sarebbe nata una frequentazione proprio durante il periodo di stop forzato per la squalifica legata al caso Clostebol.

È lei la nuova fidanzata dell’atleta?

La fine della relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Prima di essere accostato sentimentalmente alla modella russa Lara Leito, Jannik Sinner ha avuto due relazioni note con figure femminili legate al mondo dello spettacolo e dello sport. La sua prima storia importante, resa pubblica tra il 2020 e il 2024, è stata con Maria Braccini, influencer e modella nata in India ma cresciuta in Italia. I due hanno vissuto la loro relazione con grande discrezione, scegliendo di mantenere un profilo basso e limitando al minimo le apparizioni pubbliche e l’esposizione sui social.

Nel 2024, Sinner ha poi ufficializzato il legame con la collega tennista russa Anna Kalinskaya. I due sono stati sorpresi più volte insieme, tra cui durante una cena romantica a Parigi poco prima del Roland Garros. Nonostante il tentativo di tenere lontani i riflettori, la relazione è stata confermata dallo stesso Sinner in occasione di una conferenza stampa. Tuttavia, nel 2025, la coppia avrebbe attraversato un momento di crisi: secondo alcune fonti, la rottura è stata definitiva.

Sinner e Lara Leito: nuova fidanzata? Le foto infiammano il gossip

Sembra esserci una nuova presenza speciale nella vita di Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, il numero uno del mondo avrebbe trovato una nuova fidanzata: si tratterebbe di Lara Leito, modella russa di 31 anni, nota anche per la sua passata relazione con l’attore hollywoodiano Adrien Brody, due volte premio Oscar.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l’incontro tra Sinner e Lara sarebbe avvenuto durante il periodo di sospensione iniziato il 9 febbraio, quando il tennista azzurro è stato costretto a fermarsi per tre mesi a seguito della squalifica legata al caso Clostebol.

Non si tratterebbe solo di una semplice conoscenza: sempre secondo Chi, Lara Leito sarebbe stata spesso presente durante gli allenamenti privati di Sinner a Montecarlo, dove il tennista ha ricominciato a lavorare sul campo dal 13 aprile, nei circoli autorizzati e con colleghi professionisti.

A Roma, in occasione degli Internazionali d’Italia, Sinner tornerà a giocare il suo primo torneo dopo la squalifica, da prima testa di serie. I riflettori saranno puntati non solo sul campo, ma anche sul suo box: chissà se tra il pubblico ci sarà anche Lara, a fare il tifo per lui.