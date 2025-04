Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, coppia che nonostante la privacy che avevano scelto come arma contro il gossip è riuscita a far parlare ancora una volta e in questo caso non in positivo dato che sembrerebbe, questa volta con indizi concreti, finita tra i due fuoriclasse della racchetta. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner: la fine della relazione è sempre più reale

Anna Kalinskaya è stata impegnata sulla terra rossa di Madrid in questa ultima settimana, dove ha disputato il torneo Masters 1000 della WTA.

Sugli spalti però non si è visto Jannik Sinner a darle supporto, un’assenza quella del fuoriclasse altoatesino annunciata da lui stesso e quindi non in grado di suscitare alcuno stupore.

La sua mancanza a bordo campo però ha dato adito agli amanti del gossip di ipotizzare che tra Anna e Jannik sia davvero finita.

Kalinskaya stessa in un’intervista di inizio mese ha parlato di un’inizio anno complicato, senza fare allusioni ma parlando tra le righe di Sinner. Di sicuro la situazione della squalifica non ha aiutato, anche se naturalmente non è tra le cause della rottura amorosa.

Kalinskaya ritorna dall’ex

Nel frattempo Anna Kalinksaya ha passato queste ultime settimane in compagnia dell’ex fidanzato Tomas Ferrari. I due sono stati paparazzati insieme a Miami. In Florida Kalinskaya è stata eliminata al secondo turno dalla Pengula.

Ferrari era presente a bordo campo anche durante il match – vinto dalla tennista russa – del primo turno del torneo madrileno.