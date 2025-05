Jannik Sinner è da settimane al centro del gossip. Dopo la rottura con la tennista russa Anna Kalinskaya, il campione azzurro è stato accostato alla modella russa Lara Leito. E’ lo stesso Sinner a fare chiarezza.

Jannik Sinner al centro del gossip: è amore con Lara Leito?

Dopo al fine della relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, Jannik Sinner è stato accostato alla modella russa Lara Leito.

Secondo molti media, Lara sarebbe infatti la nuova fidanzata del tennista azzurro. Sinner, al rientro dopo la squalifica di tre mesi dopo l’accordo con la Wada per il caso Clostebol, ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Ecco le sue parole.

Sinner single o fidanzato? Il campione svela la verità su Lara Leito

Come detto da qualche giorno si parla di Lara Leito come nuova fidanzata di Jannik Sinner. Durante la conferenza stampa al Foro Italico, alla vigilia degli Internazionali di tennis, è lo stesso Sinner ha fare chiarezza sulla sua vita sentimentale: “in questo momento non ho una relazione. Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo.” Insomma, il campione altoatesino ha quindi smentito la relazione con Lara Leito.