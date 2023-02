Sisma in Turchia: aiuti Onu bloccati a causa dei danni alle strade

In gergo si chiamano danni collaterali, quelli che un evento fa anche quando non si sta manifestando più nel massimo della sua incisività e in ordine al terribile terremoto in Turchia il danno collaterale è che gli aiuti Onu sono in massima parte bloccati a causa dei danni alle strade.

Cosa sta succedendo quindi, anzi, cos’altro deve succedere a quella povera gente spersa in mezzo alle macerie?

Aiuti Onu bloccati dai danni alle strade

Che purtroppo, da quanto si apprende, l flusso di aiuti inviati già da 32 paesi del mondo dopo l’apocalisse in Turchia si è interrotto temporaneamente per l’impossibilità di transitare e raggiungere la gente. Semplicemente: il tremendo sissma di magnitudo 7.9 e le oltre 130 scosse di assestamento hanno fatto tanti a tali danni alle rete viaria delle dieci province colpite che percorrere quelle strade è impossibile.

L’alternativa immediata sarebbero gli elicotteri

Al momento, secondo fonti non ufficiali, si sta studiando la possibilità di utilizzare elicotteri cargo e di altro tipo. Il dato orribile nell’orrore già persistente è che dopo il sisma in Turchia gli aiuti Onu sono bloccati. Si tratta in particolare del “flusso di aiuti delle Nazioni Unite dalla Turchia al nord-ovest della Siria”, come spiega Ansa, E quella linea di solidarietà si è temporaneamente interrotta a causa “dei danni provocati alle strade dal violento terremoto e da altri problemi logistici.

Lo ha riferito un portavoce delle Nazioni Unite citato dai media internazionali.