Situazione critica dell'aiuto alimentare a Gaza: attraversamenti limitati e bisogno urgente

La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è diventata critica, con i rifornimenti alimentari che non riescono a soddisfare le necessità quotidiane della popolazione. Secondo il Programma Alimentare Mondiale (WFP), sebbene ci siano stati miglioramenti nei flussi di aiuti dopo la tregua mediata dagli Stati Uniti, le forniture giornaliere rimangono ben al di sotto dell’obiettivo stabilito di 2.000 tonnellate.

Attualmente, circa 750 tonnellate di cibo vengono inviate a Gaza ogni giorno, un numero che, sebbene rappresenti un aumento rispetto ai periodi precedenti, è insufficiente rispetto alle necessità crescenti della popolazione, messa a dura prova da anni di conflitti e distruzioni. La portavoce del WFP, Abeer Etefa, ha affermato che è essenziale utilizzare tutti i punti di attraversamento disponibili per aumentare l’afflusso di aiuti.

Limitazioni sui valichi di frontiera

Attualmente, solo due valichi controllati da Israele, Karem Abu Salem e al-Karara, sono attivi, limitando enormemente la capacità di inviare aiuti. La situazione è ulteriormente complicata dalla chiusura del valico di Rafah con l’Egitto, che rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Questo ha avuto un impatto significativo sulla possibilità di portare aiuti umanitari nella regione, già martoriata da anni di conflitto.

In un contesto di crescente preoccupazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato che la riapertura del valico di Rafah dipenderà dalla restituzione dei corpi dei prigionieri israeliani da parte di Hamas. Questo ha sollevato interrogativi sulla vera natura delle trattative di pace e sul futuro dell’assistenza umanitaria in Gaza.

Il ruolo degli Stati Uniti e delle negoziazioni

La posizione degli Stati Uniti sembra essere centrale nel tentativo di mantenere la tregua attuale. Il presidente Donald Trump ha delineato un piano in 20 punti per facilitare l’invio di aiuti a Gaza, evidenziando che la cooperazione tra le parti è cruciale. Tuttavia, funzionari americani esprimono preoccupazione per un possibile ritorno alle ostilità da parte di Israele, il che potrebbe compromettere ulteriormente la situazione umanitaria.

Condizioni di vita in Gaza

Le condizioni di vita nella Striscia di Gaza sono drammatiche, con molti abitanti che sono costretti a razionare il cibo ricevuto, temendo che la situazione possa nuovamente deteriorarsi. Le attuali forniture sono sufficienti per sfamare circa 500.000 persone per due settimane, un numero che non tiene conto della popolazione totale della regione, che supera i due milioni.

Il WFP ha aperto 26 punti di distribuzione per il cibo, un numero che rimane ben al di sotto dei 145 richiesti per coprire le necessità della popolazione. La mancanza di accesso a cibo e medicinali ha portato a un aumento dei casi di malnutrizione, in particolare tra bambini, donne in gravidanza e madri che allattano.

Impatto sulla salute pubblica

Il sistema sanitario di Gaza è gravemente compromesso, con solo 13 ospedali su 36 in funzione e un aumento delle malattie infettive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che la situazione sta sfuggendo al controllo, con focolai di meningite, diarrea e altre infezioni respiratorie che si diffondono tra la popolazione. Ciò richiede un intervento immediato per prevenire una crisi sanitaria ancora più profonda.

È necessario un impegno globale per affrontare la crisi umanitaria a Gaza. La comunità internazionale deve esercitare pressioni affinché siano aperti tutti i valichi di frontiera e garantiti i rifornimenti essenziali per la popolazione afflitta. Solo così si potrà sperare di prevenire un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita e della salute della popolazione di Gaza.