Sivert Guttorm Bakken: il Fascino dell'Atleta e i Segreti della Maschera Ipossica

La comunità sportiva è in lutto per la prematura scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, un atleta norvegese di biathlon di soli 27 anni, trovato senza vita nella sua stanza durante un ritiro in Trentino. Le circostanze di questo tragico evento sono ancora oggetto di indagine e un’autopsia è prevista per chiarire le cause della sua morte, avvenuta mentre si preparava con i compagni di squadra.

Secondo quanto riportato dalla federazione norvegese, Bakken indossava una maschera ipossica al momento della scoperta. Questo dispositivo, progettato per simulare le condizioni di alta quota, regola il flusso d’aria verso le vie respiratorie dell’atleta. Tuttavia, è emerso che questa maschera non era fornita dallo staff della nazionale, sollevando interrogativi sull’uso di tale attrezzatura nel contesto di un ritiro sportivo.

Cosa sono le maschere ipossiche?

Le maschere ipossiche, note anche come Elevation Training Masks (ETM), sono strumenti sviluppati per migliorare le prestazioni atletiche simulando l’allenamento in altitudine. Questi dispositivi limitano l’aria che l’atleta può respirare, creando una situazione di soffocamento controllato che mira a potenziare i muscoli respiratori, come il diaframma e i muscoli intercostali.

Obiettivi e utilizzo delle maschere

Il principale obiettivo dell’uso della maschera è quello di aumentare la resistenza aerobica e anaerobica degli atleti, migliorando la loro capacità di affrontare situazioni di ipossia (bassi livelli di ossigeno) e ipercapnia (elevati livelli di anidride carbonica nel sangue). La metodologia è stata inizialmente adottata da sportivi che praticano discipline ad alta quota, ma recentemente è diventata popolare anche in sport più comuni come il calcio e il rugby, fino a trovare applicazione nelle arti marziali miste.

Il ragionamento è che, allenandosi con la maschera, gli atleti possano ottenere un miglioramento delle prestazioni quando tornano a condizioni normali. Tuttavia, l’efficacia reale della maschera è ancora oggetto di dibattito tra esperti del settore.

Le controversie sull’uso delle maschere ipossiche

Nonostante la sua popolarità, ci sono numerosi pareri contrastanti riguardo ai benefici delle maschere ipossiche. Alcuni studi suggeriscono che l’uso di tali strumenti non stimola la produzione di globuli rossi o di emoglobina come avviene nell’acclimatamento naturale all’alta quota. Questo porta a interrogativi sul vero valore della maschera nel migliorare le prestazioni atletiche.

Effetti collaterali e considerazioni

Un altro aspetto da considerare sono gli effetti collaterali dell’uso della maschera. Tra questi, si può riscontrare un aumento della frequenza cardiaca e una diminuzione dell’intensità dell’allenamento, anche a parità di sforzo. Queste reazioni possono influenzare negativamente la preparazione atletica, specialmente se non monitorate adeguatamente.

Rimane quindi da capire se l’uso della maschera ipossica possa essere utile in un contesto di allenamento controllato o se, al contrario, possa comportare rischi per la salute degli atleti. La prematura scomparsa di Bakken sottolinea l’importanza di un approccio cauto e informato nell’adozione di nuove tecniche di allenamento.

Implicazioni per il futuro

La tragedia che ha colpito Sivert Guttorm Bakken ha gettato un’ombra su un fenomeno sportivo in crescita, ponendo interrogativi sulla sicurezza e l’efficacia di attrezzature come la maschera ipossica. Mentre la comunità scientifica continua a studiare gli effetti di tali dispositivi, è fondamentale che ogni atleta, allenatore e squadra prenda decisioni informate riguardo al loro utilizzo. Solo il tempo potrà dirci se questi strumenti rappresentano un beneficio reale o un rischio inaccettabile per la salute degli sportivi.