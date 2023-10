Slovacchia, cane immortalato alla guida da un autovelox: multa per il proprie...

Slovacchia, cane immortalato alla guida da un autovelox: multa per il proprie...

Ha dell’incredibile quanto successo negli giorni scorsi in Slovacchia: un cane è stato immortalato dall’autovelox alla guida di un’auto. Il proprietario dell’animale non solo è stato multato, ma è stato anche redarguito per il comportamento ritenuto molto pericoloso.

Lo scatto è finito sulla pagina Facebook della polizia slovacca per poi diventare virale, facendo il giro del mondo.

Leggi anche: Incendio in una stazione di polizia in Egitto: grave il bilancio dei feriti

La difesa dell’uomo

Il proprietario del cane si è difeso sostenendo che l’animale è improvvisamente balzato sul sedile. A questa versione però la polizia di Sterusy, a nordest di Bratislava, non ha creduto.

Nelle immagini, da parte dell’amico a quattro zampe, un cane da caccia marrone, sembra che non ci sia stato nessun movimento improvviso all’interno dell’auto ma che anzi sembra sorridere alla guida del veicolo.

Il proprietario è stato multato e anche redarguito per il comportamento ritenuto, dalle forze dell’ordine slovacche, molto pericoloso.

“Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita durante la guida”

La polizia slovacca ci ha tenuto, con l’occasione, a invitare gli automobilisti a garantire la sicurezza non solo delle persone in auto durante i viaggi ma anche degli animali domestici. Nel post pubblicato su Facebook, le forze dell’ordine hanno lanciato il seguente appello: “Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita durante la guida“.

Leggi anche: Discoteca in fiamme a Murcia, il messaggio di una 28enne: “Mamma, stiamo per morire”