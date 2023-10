Incendio in una stazione di polizia in Egitto: grave il bilancio dei feriti

Incendio in una stazione di polizia in Egitto: grave il bilancio dei feriti

Sono 30 le persone rimaste ferite in un incendio in un commissariato di polizia egiziano. Le forze dell'ordine indagano sulle cause.

Un comando di polizia in Egitto è stato colpito da un violento incendio che ha portato a oltre 30 feriti ma il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Incendio in un commissariato di polizia in Egitto

In Egitto, un commissariato di polizia è stato coinvolto in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento, nella notte fra domenica e lunedì.

La struttura sorge a Ismailia, città a circa 100 chilometri dal Cairo.

Nel rogo sono rimaste ferite attualmente 38 persone, di cui la maggior parte in maniera talmente grave da essere stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Non è chiaro quanti agenti ci fossero all’interno del comando e neanche cosa abbia dato origine alle fiamme.

Le indagini per l’incendio al comando di polizia in Egitto

Le forze dell’ordine locali stanno indagando su cosa possa aver dato vinta all’incendio nel comando in Egitto, tuttavia si pensa che qualche sostanza ne abbia accelerato il corso vista la velocità con cui ha avvolto in poco tempo l’intero edificio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che per ore sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Della struttura non è rimasto nulla: alcune parti sono crollate e per il resto, è totalmente inagibile.

Non abbiamo notizie in merito alle condizioni dei feriti e le indagini sono solo all’inizio. Gli agenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto nei momenti antecedenti lo scoppio dell’incendio ma solo alcuni presenti sono in grado di raccontare la propria versione.

Tuttavia le informazioni sono ancora frammentarie ed è difficile al momento ricostruire la dinamica dei fatti.