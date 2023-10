Spagna, incendio in discoteca: 7 morti, si cercano i dispersi

Un forte incendio è scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, intorno alle 6 di questa mattina, domenica 1 ottobre 2023. Il tragico bilancio è di sette persone morte e altre rimaste intossicate. Si tratta di un bilancio provvisorio. I soccorritori stanno cercando i dispersi e non escludono che possano esserci altre vittime.

Spagna, incendio in discoteca: 4 feriti

I soccorritori stanno cercando molte persone disperse, di cui non si sa nulla, come confermato dal sindaco della città di Murcia. Al momento i feriti sono 4, si tratta di due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni, tutti intossicati dal fumo. La causa dell’incendio non è ancora chiara, ma le fiamme sono state donate. “Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie” ha scritto su X la vicepresidente Yolanda Diaz.