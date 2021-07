Soffioni doccia: tutto quello che devi sapere

I soffioni doccia rappresentano una parte fondamentale della doccia e, proprio per questo motivo è importante che siano di ottima qualità.

Il bagno rappresenta una delle stanze più importanti di tutta la casa, il luogo nel quale l’intera famiglia si prende cura di se. Uno degli elementi che vanno a comporre un bagno, nonché uno dei principali a livello di importanza, è sicuramente la doccia, luogo in cui le persone trascorrono molto tempo all’insegna del relax, posto che permette di isolarsi dal resto del mondo.

Proprio per questo motivo infatti, nel corso degli anni, le docce sono state soggette a un continuo studio, evolvendosi nel design e diventando sempre più confortevoli e costruite su misura all’utilizzatore finale. Se è vero che la doccia ricopre un ruolo fondamentale nella casa di tutti noi, è altrettanto vero che anche i componenti che la formano sono altrettanto fondamentali, primo tra tutti il soffione.

I soffioni doccia infatti rappresentano una parte fondamentale della doccia e, proprio per questo motivo è importante che siano di ottima qualità e sempre in condizioni ottimali.

Infatti un soffione doccia che nel tempo si è usurato, oppure che semplicemente non si adatta alla perfezione alla doccia o non è di buona qualità, potrebbe portare a diversi problemi, trasformando quello che è un luogo dedito al relax, in un luogo di stress.

I problemi più comuni che un soffione della doccia può causare è ad esempio una regolazione della temperatura dell’acqua non efficiente, ovvero trovare difficoltà nella scelta della temperatura che perfetta per i nostri gusti.

Altro problema potrebbe essere quello di una possibile interferenza con le altre utenze della casa o addirittura con la caldaia.

Un tipico esempio di questo problema è quel fenomeno caratterizzato da un’improvvisa fuoriuscita di acqua bollente o gelata, dovuta dal fatto chequalcuno in un’altra stanza della casa ha aperto un rubinetto.

Con questo si intuisce quanto è importante la scelta di un soffione doccia adatto alle nostre esigenze, ma soprattutto perfettamente compatibile con la nostra doccia.

Ora andremo a vedere alcune delle tipologie più diffuse, nonché quelle di miglior qualità.

Soffioni doccia, le diverse tipologie

In commercio si possono trovare moltissime tipologie di soffioni doccia, alcuni qualitativamente migliori altri meno, fabbricati con materiali differenti e con design ben distinti.

Sicuramente il materiale migliore è l’acciaio, contraddistinto da eleganza, qualità e resistenza nel tempo. Inoltre sono diverse anche le tipologie di soffioni, ognuno adatto ad un determinato uso e ad un determinato stile di arredamento.

Soffioni doccia rotondi

Si tratta dei soffioni con la forma più classica, contraddistinti da uno stile senza tempo ed adattabili in ogni bagno, dal più moderno al più tradizionale. Esistono soffioni doccia rotondi realizzati in diverse versioni, ognuno con particolari diversi, in modo da potersi adattare alle esigenze di tutti.

Soffioni doccia rettangolari

Questa tipologia di soffioni sono caratterizzati da un design più moderno, adatti a docce e bagni con da uno stile contemporaneo. Esteticamente infatti sono molto scenici e riescono a dare un tocco elegante e chic alla doccia.

Soffioni doccia quadrati

Sono una delle tipologie di soffioni più diffusa in assoluto, riuscendo ad un unire modernità e tradizionalità un unico oggetto. Sono molto comodi perché di solito caratterizzati da una superficie di uscita dell’acqua molto ampia.

Soffioni doccia per la cromoterapia

Si tratta di soffioni doccia molto particolari, che integrano un sistema di led interni che, all’apertura dell’acqua vengono accesi, fornendo così quella che viene definita un effetto di cromoterapia.

Soffioni doccia con braccio

Sono senza dubbio i soffioni doccia più comodi e versatili, dotati di un braccetto girevole che permette di direzione il soffione nella direzione desiderata, ideale per chi ha dei bambini o degli animali.