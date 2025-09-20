Il tema della violenza sulle donne è costantemente dibattuto anche e soprattutto tramite il mezzo televisivo e di conseguenza entrano nelle case volti impegnati in questa battaglia importante. Uno dei più famosi è senza dubbio quello di Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi e Gisella Cardia che ha sfruttato le telecamere per confessare l’incredibile.

“Anche io vittima di violenza”

Solange Marchignoli ha sfruttato l’opportunità concessale dal programma “Dentro La Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

In questa occasione Marchignoli ha ammesso di aver subito violenze dal suo ex compagno, in particolare Solange ha ammesso che la donna che diversi giorni fa aveva confessato in forma anonima sulle pagine de Il Corriere della Sera era proprio lei.

“Sono un personaggio pubblico ma soprattutto una donna. Mi sono sentita in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna.” Questo uno stralcio significativo dell’intervista, riportato da TGCom24.

L’episodio più grave in vacanza a Dubai

Solange Marchignoli nell’intervista ha raccontato la spirale che l’ha condotta in episodi di violenza sempre più pesanti, culminati in un pesante litigio mentre si trovavano in vacanza a Dubai.

“Eravamo in un appartamento, stavamo discutendo e io ho perso conoscenza” ha spiegato. “Mi sono risvegliata in clinica. Avevo la mascella fratturata, i denti superiori in gola”.

Una volta rientrata in Italia si è recata all’ospedale San Paolo di Milano dove ha scoperto di avere dodici viti nella mascella.

La sua scelta di denunciare è un messaggio forte perché arriva da una persona direttamente coinvolta nella difesa delle donne vittima di violenza che certifica una volta di più quanto sia fondamentale denunciare i propri aguzzini per uscire da questa voragine.