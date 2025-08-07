Il deejay non ha messo il braccialetto elettronico e c'è chi ci scherza su: ecco cosa è successo.

Alessandro Basciano ieri avrebbe dovuto presentarsi al Commissariato di Milano per mettere il braccialetto elettronico ma, il deejay non si è presentato. C’è però chi ci ha scherzato su.

Alessandro Basciano non mette il braccialetto elettronico

La vicenda tra Alessandro Basciano e l’ex fidanzata Sophie Codegoni è nota a tutti, con l’influencer che lo ha denunciato per stalking.

Nella giornata di ieri, il deejay avrebbe dovuto presentarsi in Commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico ma non si è presentato, preferendo il mare di Ibiza. Ora però Basciano rischia di peggiorare la sua situazione. Il suo avvocato ha giustificato l’assenza del suo assistito asserendo che Basciano lavora tutta l’estate all’estero e che l’avviso che avrebbe dovuto presentarsi in Commissariato è arrivato solo sabato scorso e il deejay non ha potuto liberarsi. Intanto, però, c’è chi ci scherza su.

“Solo io posso mettere le manette a Basciano”, la frase scatena la polemica

Alessandro Basciano è a Ibiza e non si è presentato a Milano in Commissariato per mettere il braccialetto elettronico. Una sua grande amica, nonché ex vippona, Elisa De Panicis, ci ha scherzato su pubblicando due storie: “il galeotto più bello di Ibiza è qui, ti vedo molto bene. L’unica che può mettere le manette ad Ale sono io! Adesso mi uccide. Ma va beh, io la faccio ironica la cosa.” Un’ironia davvero difficile da capire, soprattutto fatta da una donna.