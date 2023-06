Era il più giovane dei cinque passeggeri a bordo del sommergibile Titan. Suleman Dawood aveva solo 19 anni, e fino a domenica scorsa aveva il destino segnato dalla nascita: è studente ma soprattutto uno degli eredi di una delle più ricche famiglie pakistane.

Sommergibile disperso, chi era il 19enne a bordo Suleman Dawood

Suleman studiava alla Strathclyde University di Glasgow, in Scozia. È figlio di Shahzada Dawood, milionario pakistano. Per padre e figlio non è stato difficile sborsare “appena” mezzo milione di dollari per vedere da vicino il relitto del Titanic che giace sul fondo dell’oceano. Infatti, i due sono discendenti diretti del patriarca Hussain Dawood, padre di Shahzada e nonno di Suleman. Nonno Hussain è diventato uno degli uomini più ricchi del Pakistan. Una famiglia che però ha scelto di vivere a Londra, nel cuore degli affari e della finanza occidentale, dove Suleman si era da poco diplomato.

Un impero nell’industria di fertilizzanti e pesticidi

Papà Shahzada ha studiato legge all’Università di Buckingham ed è vicepresidente della Engro Corporation, specializzata in fertilizzanti, sementi e pesticidi impiegati nelle colture intensive, grazie ai quali si producono alimenti a basso costo per le popolazioni molto più povere di chi popola questi ristretti circoli d’affari. Non solo: è anche ai vertici di una industria di prodotti chimici, la Dawood Hercules Corporation.

La mamma di Suleman è di origini tedesche e ha descritto suo figlio come un “grande fan della letteratura di fantascienza”. Il giovane è appassionato di pallavolo e di sfide meno ardite, per esempio trovare la quadra giocando con il cubo di Rubik. Questa volta ha scelto di giocare col fuoco.