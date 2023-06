Il robot impegnato nelle ricerche del sottomarino Titan, disperso mentre era in immersione per raggiungere il relitto del Titanic, ha individuato alcuni rottami. A riferirlo è stata la Guardia Costiera americana.

Sottomarino Titan disperso, trovati alcuni rottami vicino al Titanic. Annunciata conferenza della Guardia costiera

Non è ancora chiaro se i rottami trovati nelle vicinanze del relitto del Titanic appartengano al sommergibile della OceanGate. Le informazioni fornite dal robot impegnato nelle ricerche sul fondo del Nord Atlantico sono attualmente al vaglio degli esperti.

Intanto, la Guardia Costiera statunitense ha riferito che terrà una conferenza stampa alle 15:00 ore locale, corrispondi alle 21:00 in Italia, per comunicare gli aggiornamenti legati allo stato delle ricerche. Le operazioni di “salvataggio” del sommergibile, infatti, vanno avanti a ritmo serrato nonostante l’esaurimento delle scorte di ossigeno. “Anche in casi particolarmente complessi, la volontà di vivere delle persone deve essere presa in considerazione. E così continuiamo a cercare e continuiamo i nostri sforzi di salvataggio”, ha detto ai microfoni della Nbc il contrammiraglio John Mauger, a capo delle ricerche.

Il Governo britanni invia per trovare il sommergibile scomparso nell’oceano

In merito alla scomparsa del sottomarino Titan, il Governo britannico è intervenuto inviando un aereo militare della Raf, con equipaggiamento specializzato, a bordo del quale si trova un ufficiale sommergibilista, il tenente di vascello Richard Kantharia, che possiede “una conoscenza significativa della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione”. Aereo ed equipaggio inglesi, quindi, si sono uniti alle operazioni di ricerca del sommergibile e dei suoi cinque occupanti dispersi mentre stavano per raggiungere il relitto del Titanic.

La decisione del Governo di Londra è stata presa a seguito di una richiesta formulata dalla Guardia costiera degli Stati Uniti.