Momenti di paura gestiti da un joystick. Non siamo in un videogioco, ma nell’Oceano Atlantico. Non è finzione, ma realtà. Il joystick però c’è per davvero. Si continua a cercare negli abissi il sottomarino Titan di OceanGate Expeditions, scomparso con a bordo cinque persone domenica 18 giugno 2023 dopo un’ora e quarantacinque minuti dall’immersione.

I numeri non lasciano molte speranze

La Francia ha messo a disposizione una nave equipaggiata per immersioni subacquee: si chiama Atalante, è gestita dall’istituto di ricerca Ifremer ed è specializzata in ricerche sottomarine anche a grandi profondità. Ifremer utilizza nelle sue ricerche anche il robot Victor 6000, capace di scendere a oltre 6.000 metri di profondità e superando così di gran lunga i 3.800 metri della posizione del relitto del Titanic. Più passano le ore, più si riducono le speranze di trovare vive le persone a bordo: l’ossigeno a disposizione era sufficiente per un massimo di novantasei ore, in scadenza alle undici di giovedì 22 giugno (senza tenere in considerazione la quantità di anidride carbonica presente nel bitoscafo e il consumo raddoppiato di ossigeno in condizioni di paura con respirazione e ritmo cardiaco accelerati).

Le polemiche sul joystick

Sono massicce le polemiche riguardo la (presunta) scarsa sicurezza della spedizione: fra alcuni dettagli emersi, sembrerebbe che il joystick usato per guidare il Titan sia un gamepad Logitech F710 del 2010, dal valore di poche decine di euro.